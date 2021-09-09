Noterlerde yeni dönem!

Bakan Gül, Ankara 74'üncü Noterliği'nde parmak iziyle yeni kimlik doğrulama sisteminin tanıtımına katıldı. Sistem, vatandaşın noterliklere işlem yapmak üzere müracaatında sahteciliği önlemek amacıyla yeni düzenlenen T.C. kimlik kartlarındaki çiplerde bulunan parmak izlerinin noterliklere kurulacak kimlik doğrulama cihazına takılıp, parmak izinin okutulmasının ardından elektronik kimlik doğrulama sistemi üzerinden kimlik doğrulamasını sağlanıyor. Uygulama ilk olarak Ankara’da 7’nci, 12’nci, 43’üncü, 61’inci, 71’inci ve 74’üncü noterlerde pilot olarak başlatıldı.

'Sahte kimlikle işlem yapılmasının önüne geçecek'

2022 yılında tüm noterlerde yaygınlaştırılması planlanan uygulamanın Ankara 74’üncü Noterliği’ndeki tanıtımına katılan Bakan Gül, noter Hayrunnisa Zeren ile birlikte sistemi inceledi. Noter Zeren, sistemle kendisi yerine başka birinin kimliği getirmesi halinde işlem yapamayacağını söyledi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de denemeler için 18 noterliğe cihazları kurduklarını, denemelerin başarılı bir şekilde yürütüldüğünü belirtti. Cin, "Daha sonra bir güven kurumu olan noterlik biriminde kimlik sahteciliği ya da sahte kimlikle işlem yapılmasının önüne geçeceğiz" dedi.

'2022’de tüm noterlerde hayata geçmesini bekliyoruz'

Bakan Gül ise noterlik hizmetleriyle ilgili çok önemli uygulamaya şahit olduklarını söyleyerek, "Artık yeni kimlik kartlarımızda çip uygulaması var. Burada da pilot olarak parmak iziyle kimlik doğrulaması uygulamasını başlatıyoruz. Saniyeler sürüyor. Vatandaş kimlik kartını getiriyor. Bu kimlik kartını bir başkası aldığında ya da farklı usulsüz birtakım işler yaparak, bir şekilde insan unsuru olan noterlikte işler yapıp mali, hukuki ve ticari anlamda bir başka vatandaşımıza zarar verebilirdi ama burada işlemi yapan kimse parmak iziyle doğrulayarak sistem bu anlamda güvenli bir işlemi tesis ediyor. Pilot uygulama olarak başlayan sistemin 2022 yılında tüm noterliklerde hayata geçmesini bekliyoruz. Tüm bu uygulamalarla güvenli ve hızlı işlemler yapılmış olacak" diye konuştu.

'Mahkemeye giden itilaflar azalacak’

Bakan Gül, güvenli ödeme işleminin de noterlerde geçen yılın başında uygulanmaya başladığını belirterek, bu konudaki sorunları aştıklarını belirtti. Gül, ilerleyen süreçte noterlik işlemlerini daha güçlendirmek istediklerini belirterek, "Çünkü noterlik işlemleri ne kadar güveli olursa mahkemelere giden itilaflar da o kadar azalır. Vatandaşın diğer vatandaşla itilafı daha da azalır" dedi.

Yeni uygulamanın güvenlik açısından çok sevindirici olduğunu kaydeden Bakan Gül, notere gelmeden yapılan işlemlerin sayısını da artırmak istediklerini söyledi.