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Aktüel

Noterlerde kredi kartıyla yapılan işlem hacmi 150 milyon liraya yaklaştı

Yeniakit Publisher
2020-07-04 20:17:36 -
Noterlerde kredi kartıyla yapılan işlem hacmi 150 milyon liraya yaklaştı

ANKARA (AA) - Noterlerde 3 Şubat'ta uygulanmaya başlanan kredi kartıyla ödeme kapsamında bugüne kadar 149 milyon 304 bin 496 liralık işlem yapıldı.

Adalet Bakanlığınca 3 Şubat'ta başlatılan "Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve Noter Ücretlerinin Kredi Kartı ile Ödenmesi" uygulaması devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların nakit taşıma zorunluluğunun ortadan kalkması, ödeme seçeneklerinin artması ve noterlik hizmetlerinin hızlanmasını sağlayan sistem kapsamında bugüne kadar ülke genelindeki 1501 noterlikte 561 bin 88 işlem kredi kartıyla yapıldı.

Güvenli Ödeme Sistemi ile gerçekleştirilen bu işlemlerin tutarı 149 milyon 304 bin 496 lira oldu.

İşlem sırasında ilgililerin SMS ve e-posta ile bilgilendirilmesi sağlandı. Ayrıca uygulamayla, ödemelerde yaşanan aksaklık ve dolandırıcılıkların önüne geçildi.

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