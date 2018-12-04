Noterden sonra parayı ödemeyen dolandırıcılar tutuklandı
Karabük'te araç alımı sırasında 5 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarakcezaevine gönderildi.04 Aralık 2018 Salı 17:19
Karabük’te, noterde araç alım satımı sırasında 5 kişiyi dolandırdığı iddia edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, araç alımı sırasında 5 kişiyi dolandırdığı iddia edilen B.K., E.Ö. ve E.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Araçlarını satan kişilerle anlaşıp noterde parayı vereceğini, araçların noterde satışlarını üzerine alıp çeşitli bahanelerle paralarını vermeyerek aldıkları araçları kısa sürede satıp kişileri dolandırdığı, tehdit ettiği belirlenen 3 şüpheli emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.
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