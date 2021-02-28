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Dünya Norveç'ten Türkiye hamlesi! 812 milyon dolarlık yatırım
Dünya

Norveç'ten Türkiye hamlesi! 812 milyon dolarlık yatırım

İskandinav ülkelerinden olan Norveç, Türkiye’deki bazı şirketlerin hisse senetlerine toplam 812 milyon dolar yatırım yaptı. Norveç'in Türkiye'deki birçok şirket ile ilgilendiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-28 18:24:00 - 2021-02-28 18:25:24
Norveç'ten Türkiye hamlesi! 812 milyon dolarlık yatırım

Türkiye'ye yatırım ilgisi her geçen gün artıyor. 1 trilyon doları aşan değere sahip Norveç varlık fonu 2020 sonu itibarıyla Türkiye’deki bazı şirketlerin hisse senetlerine toplam 812 milyon dolar yatırım yaptı.

Norveç Varlık Fonu’nu yöneten Norges Bank’ın verilerine göre, fon, varlığının bir bölümünü geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren ve Borsa İstanbul’da işlem gören farklı ölçekteki 34 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı. Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu’nun söz konusu Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 812 milyon doları bulurken, fonun portföyünde Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (ERDEMİR), Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), Petkim Petrokimya Holding ve Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş) hisseleri de yer aldı. Fonun bu 4 enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri 140 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

En büyük pay

Anadolu Ajansı’nın hazırladığı habere göre varlık fonunun geçen yılın sonunda Türkiye’deki en büyük enerji yatırımı, 66 milyon dolarla ERDEMİR için olurken, bunu 35 milyon 574 bin dolarla Tüpraş hisseleri izledi. Norveç Varlık Fonu’nun, Türkiye’deki yatırımlarından en büyük payı ise Akbank aldı. Akbank’ın yüzde 1.51 hissesine sahip olan fonun, söz konusu bankadaki toplam yatırımı 73 milyon 419 bin doları buldu. Fon tarafından Birleşik Mağazalar AŞ (BİM) hisselerine yaklaşık 63 milyon dolar, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları hisselerine 57 milyon dolar, Garanti Bankası hisselerine 70 milyon 152 bin dolar, Türk Hava Yolları hisselerine yaklaşık 55 milyon dolar ve Arçelik hisselerine 47 milyon 651 bin dolar yatırıldı.

2008'de arttırmaya başladı

Fonun Türkiye portföyündeki en büyük hisse payı ise yüzde 5.05’ine ortak olduğu Logo Yazılım’da bulunuyor. Söz konusu şirketin hisse senetlerine bağlanan toplam yatırım miktarı 21 milyon doları geçti. Türkiye’de 2001’den bu yana küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008’den itibaren Türk şirketlerinin hisse senetlerine yaptığı yatırımları arttırdı. Norveç’in Devlet Varlık Fonu, 1990’dan itibaren ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminin getirisiyle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Fonun stratejisine göre, yatırımların yüzde 60’ı hisse senetlerine, yüzde 35’i sabit getirili menkul kıymetlere ve yüzde 5’i gayrimenkule yönlendiriliyordu ancak 2017’de Norveç hükümeti hisse senetlerine yapılan yatırımın payını yüzde 70’e çıkardı.

Birçok hisse ile ilgileniyor

Norveç hükümeti, fon gelirlerinin yüzde 3’ünü kullanabiliyor, geriye kalan yüzde 97’lik kısım ise biriktiriliyor. Böylece Norveç dışında 74 ülkede, 9 binden fazla firmaya yatırım yapılıyor. Fon, Türkiye’de ilaç sanayisi, bankacılık, gıda, iletişim hizmetleri, ulaşım ve beyaz eşya sektörlerinde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle de ilgileniyor.

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