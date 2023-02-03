Norveç'ten Leopar 2 tankı hakkında yeni kararını duyurdu! 2031'in sonunda büyük bir kazanım bekleniyor

Norveç hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, "Norveç, başlangıçta 54 tank almak istiyor ama bunlara ilave 18 tank alımına da açık ve bunları 2031'e kadar kademeli olarak silahlı kuvvetlerin envanterine kazandırmayı planlıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ilk sevkiyatların 2026'da yapılacağı ve bunun Norveç'in savunma kapasitesini güçlendirme adımı olduğu kaydedildi.

Avrupa ile yakın savunma işbirliğinin öneminin vurgulandığı açıklamada, Başbakan Jonas Gahr Store'nin "Almanya'dan bu tankları alarak kuzey komşularımız ve müttefiklerimizle aynı tür tanklara sahip olma imkanını yakaladık. Ayrıca Almanya ile daha yakın güvenlik bağlantıları tesis ediyoruz." ifadelerine yer verildi.