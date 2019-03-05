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Norveç'te 'Türkçe isim' tartışması!

Norveç’in başkenti Oslo'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki şehirde yaşayan Türk derneği üyelerinin, sokaklara 'Mevlana Yolu', 'Küçük Anadolu', 'Anadolu Yolu' gibi isimlerin verilmesini istemeleri özellikle aşırı sağcıların sert tepkisini çekti. Tartışma kamuoyunu ikiye böldü.

05 Mart 2019 Salı 17:55
Norveç'te 'Türkçe isim' tartışması!

Norveç'in en yoğun Türk nüfusuna sahip Drammen kentinde yaşayan Türklerin, belediye meclisi toplantısında bazı sokaklara Türkçe isim vermeyi teklif etmesi ülke çapında tartışmalara neden oldu.

Başkent Oslo'ya yaklaşık 45 kilometre uzaklıktaki şehirde yaşayan Türk derneği üyelerinin sokaklara "Mevlana Yolu", "Küçük Anadolu", "Anadolu Yolu" gibi isimlerin verilmesini istemeleri özellikle aşırı sağcıların sert tepkisini çekti. Tartışma kamuoyunu ikiye böldü.

Türk derneği: Şehir için güzel bir fırsat

66 bin nüfuslu Drammen şehrinin Fjell mahallesinde yaşayan Türkler, isim değişikliğinin Türk toplumunun yerli halk ile ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunacağını dile getiriyor.
Dernek temsilcileri de 2019 yılı içerisinde Türkiye'den işçi göçü ile başlayan ilişkilerin 50'inci yılının tamamlanacağını, Türkçe sokak isimlerinin bu birlikteliğe atıfta bulanmak adına güzel bir jest olacağını belirtiyor.
İsminin verilmesini teklif ettikleri Mevlana'nın birleştirici ve kucaklayıcı felsefesine dikkat çeken Türk derneği, bölgenin çok kültürlü yapısına dikkat çekerek yaptıkları teklifin makul olduğu görüşünde.

euronew'in haberine göre İsim değişikliğine en büyük tepki göçmen karşıtı aşırı sağcı gruplardan geldi. Rights.no ve Document gibi siteler konuyla ilgili yapılan haberlere okuyucuların yazdığı dikkat çekici yorumları topladı. Yorumlarda söz konusu sokaklara Türkçe isim verilmesine yönelik olumsuz görüşler yer alıyor. Norveçliler, bu uygulamaya karşı olduklarını belirterek, "Norveç'te hiç bir yerde Türkçe isim olmamalı. Eğer bu sizin hoşunuza gitmiyorsa Türkiye'ye dönebilirsiniz" şeklinde tepkiler dile getirdi.

Eski belediye başkanından Türkçe sokak ismi önerisine destek

Konunun ülke gündemine oturmasının ardından Drammen şehrinin eski Belediye Başkanı Lise Christoffersen Türklerin önerisine destek verdi.
Olumsuz tepkilere üzüldüğünü dile getiren Christoffersen, "Göçmenlerin toplumumuza vermiş olduğu olumlu katkıdan bahsetmemiz gerekiyor. Caddelerimizin, içinde Türkçe mana bulunduran isimler alması güzel ve gurur duyulacak bir şey." açıklamasında bulundu.

Kilise: Çok kültürlülük bir zenginliktir

Tartışmalara neden olan sokakta bulunan ve bölge sakinlerinin katıldığı sosyal aktivitelere ev sahipliği yapan kilisede görevli rahibe Signe Myklebust, olumlu yönlerine odaklanılması gerektiğini söylüyor.

Çok kültürlü bir bölgede yaşadıklarını hatırlatan Mykebust, Euronews'e yaptığı açıklamada "Bizler çok kültürlülüğü bir problem olarak değil tam aksine zenginlik olarak görmeliyiz. Ancak bu sayede yaşadığımız şehre katkıda bulunabiliriz." dedi.

Drammen'de uzun yıllardır yaşayan Türk asıllı gurbetçiler tartışmalara doğrudan katılmıyor ancak isim değişikliğinin gelecek nesiller için güzel bir jest olacağını savunuyor.

30 yıla yakın bir süredir şehirde yaşayan Hakan Taştan, "Norveç'te halkın büyük bir kesimi özgürlükçü olduğunu dile getiriyor ama gerçekte bu böyle değil. Türk kültürü ile bağdaşan sokak ismi benim için önemli değil ama yıllar sonra çocuklarım büyüdüğünde belki Türk olduklarını ve bizim de buralarda yaşadığımızı hatırlayacaklardır." diyor.

Belediye meclisi karar verecek

Türk derneğinin ülkede tartışmaya neden olan sokaklara Türkçe isim önerisinin kabul edilip edilmeyeceğine belediye meclisi karar verecek. Tepkiler sonrası temkinli açıklamalar yapan siyasiler ile belediye yetkilileri yeni isim tekliflerini ilerleyen günlerde masaya yatıracak.

Diğer yandan Türk işçi göçünün 50'nci yılı Norveç'te yıl boyunca düzenlenecek çeşitli program ve konserlerle kutlanacak.

 

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 17:55
  1. Kilis
  2. Norveç
  3. Türkçe sokak isimleri
  4. Oslo

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