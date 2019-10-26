0553 313 94 23

Norveç'te terör örgütü PKK yandaşlarından alçak saldırı!

Norveç'in başkenti Oslo'da gösteri yapan terör örgütü PKK/PYD yandaşları içinde küçük bir bebek olan Türk vatandaşının aracına saldırdı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 19:54

Avrupa'da son günlerde artışa geçen PYD/PKK'lı teröristlerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Norveç'in başkenti Oslo'da gösteri yapan terör örgütü PYD/PKK yandaşları yoldan geçen ve içinde küçük bir bebek olan Türk vatandaşının aracına sopalarla saldırdı. Saldırıda araçta hasar meydana gelirken polis iki terör yandaşını gözaltına aldığını duyurdu.

Polis göz yaşartıcı gaz kullandı

Polis, PYD/PKK yandaşlarını olay yerinden dağıtmak için göz yaşartıcı biber gazı kullandı.

Oslo Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, yol kenarına park etmiş araçlara saldırı olduğu ve polisin güvenlik önlemleri alarak saldırıyı büyümeden önlediği belirtildi. Açıklamada iki kişinin hafif yaralandığı bildirildi.

Aracına saldırılan Tuğba Kökyer, sosyal medya hesabından, ''PKK'lılar tarafından neredeyse arabamızda öldürülüyorduk. Arabadaki Türk bayrağını görünce küçük bebeğime rağmen acımadan darp ettiler" yorumunda bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 19:54
  1. PKK
  2. PYD
  3. Norveç

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    1. MEB binası çocukların kullanımına açıldı
    2. Norveç'te terör örgütü PKK..
    3. Çocuk sahibi olmak isteyen ve..
    4. TIR’ın içinde 39 ölünün bulunduğu..
    5. Çocukların oynadığı traktör durağa..
    6. Fenerbahçe'nin Konyaspor maçındaki..
    7. Skandal görüntü! Teröristbaşını ABD..
    8. Şamil Tayyar’dan gündemi sarsan..
    9. ABD'den skandal Suriye hamlesi!
    10. 'Çekildik diyen ABD bakın nerede..
    11. Ali Koç'un davetini geri çeviren..
    12. Burak Yılmaz'dan kötü haber!
    13. Irak'a giden ABD askerleri Suriye'ye..
    14. Kaçak yapının tapusuna şerh konulacak
    15. Çavuşoğlu, Türk muhabirin sorusuna..
    16. Türk sularında yeni canlı türleri..
    17. Mustafa Destici’den önemli..
    18. İlginç anlar! Ali Koç uyardı,..
    19. CHP’nin skandal 15 Temmuz bildirisine..
    20. Asgari ücret ne kadar olacak?..
    21. Vefa Küçük Erdoğan'ı uyardı, salon..
    22. Marmara Denizi’nde keşfedildi! Bizans..
    23. İngiliz taraftarlardan skandal!..
    24. EYT’lilerin beklediği son dakika..
    25. Fatih Erbakan gündem oldu!
    26. Bebek anne karnında ağlar mı?
    27. EYT son dakika gelişmesi Erdoğan..
    28. Tarihte ilk kez! Rus bombardıman uçağı..
    29. Papa için getirilen heykelleri 'put'..
    30. Ekrem İmamoğlu skandalı böyle savundu
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    Siyonist Orkid’den kirli reklâm
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen duyurdular
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Uyarı geldi! Saat 19.00'a sakın uçak bileti almayın
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
    Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!

    Günün Karikatürü

    26 Ekim 2019
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna gücümüz yok
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor
    Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru sürükleniyor