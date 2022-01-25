Norveç’te Taliban heyetine suç duyurusu

Afganistan İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani'nin kardeşi ve bakanlık kıdemli danışmanı olan Enes Hakkani hakkındaki suç duyurusunu, Norveç’te yaşayan Zahir Athari adında Norveçli-Afgan medya uzmanının yaptığı belirtildi.

Athari, onun ve arkasındaki ağın, 2001’den bu yana Afganistan'daki sivil nüfusa yönelik en ölümcül saldırıları desteklediğini söyledi. Enes Hakkani'nin terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ABD'nin kara listesinde bulunduğu da ifade edildi.

Öte yandan Taliban ile Batılı diplomatlar Oslo'da görüşmelere başladı. Görüşmelerde, Taliban temsilcilerinin, ABD ve diğer Batılı ülkelerce dondurulan 10 milyar doların serbest bırakılması için bastıracağı dile getirildi.