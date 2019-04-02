Norveç'te elektrikli araçlar içten yanmalı araçları geçti

Tüm yeni araçların kayıt edildiği Norveç Yol Fderasyonu (OFV) tarafından açıklanan verilere göre ülkede üç yeni rekor kırılmış oldu.

2019'un ilk çeyreğinde elektrikli otomobil piyasasının yüzde 48,4 en yüksek noktaya ulaşması

Elektrikli araçlar araç piyasasının Mart ayında yüzde 58,4'üne ulaşarak yüzde 50'yi geçmesi

Tesla'nın Model 3 ile 2018'in satış rekorunu elinde tutan Nissan Leaf'i geçmiş olması

Elektrikli araç sahiplerine tanınan imkanların önemli etkisi oldu

Norveç hükümeti elektrikli araçların sayısının artmasından ötürü son derece memnun zira şimdiye kadar elektrikli araç sahiplerini teşvik edecek birçok uygulama ve imkan sağlandı. Örneğin Norveç'te elektrikli araçlar taksilerin ve toplu taşıma araçlarının kullandığı özel yolları kullanabiliyor ve çeşitli vergi indirimleri alabiliyor.

Elektrikli araçların Norveç'te 2019 boyunca yüzde 50'nin üzerinde olmaya devam edeceği ve bu oranın birkaç yıl içerisinde yüzde 100'e gelinceye kadar artmaya devam edeceği öngörülüyor. Norveç çok yakında dünyadaki ilk tümüyle elektrikli araçlara sahip ülke olabilir.

2025 itibarı ile Norveç yollarında toplam 1,2 milyon elektrikli araç olması hedefleniyor.