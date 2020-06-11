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Aktüel

Norveç'te camiye saldıran terörist 21 yıl hapse mahkum edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:42:44 -
Norveç'te camiye saldıran terörist 21 yıl hapse mahkum edildi

KOPENHAG (AA) - Norveç'te başkent Oslo yakınındaki camiye geçen yıl düzenlenen terör saldırısının faili Philip Manshaus, 21 yıl hapse mahkum edildi.

Mahkeme, üvey kız kardeşini öldürdükten sonra Barum banliyösündeki El-Nur İslam Merkezi Camisi’ne ateş açan ve kendisini durdurmaya çalışan bir kişiyi yaralayan saldırgana ülke kanunlarında öngörülen en yüksek cezayı verdi.

Savcı Johan Oeverberg, mahkemeden, verdiği zarardan ötürü hiçbir pişmanlık duymadığını dile getiren sanığın tehlikeli bir kişi olduğunu ispatladığını, bu yüzden azami cezaya çarptırılmasını istemişti.

Sanık Manshaus, 10 Ağustos 2019'da düzenlediği saldırıda 17 yaşındaki kız kardeşini evde tüfekle üç kez ateş ederek öldürmüş, ardından arabayla camiye gelerek ibadethanenin kapısının camına ateş etmişti.

Olay sırasında Kurban Bayramı hazırlıkları için camide bulunan 3 kişi saldırıdan sağ kurtulmuş, saldırganı engellemeye çalışan bir kişi hafif yaralanmıştı.

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