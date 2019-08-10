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Norveç’te camide ateş açan saldırganı polisi yakaladı

Norveç’in başkenti Oslo’nun Baerum semtinde bulunan El Nur Camisi’ne yapılan saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alındı.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:08
Norveç’te camide ateş açan saldırganı polisi yakaladı

Norveç’in başkenti Oslo’nun Baerum semtinde bulunan El Nur Camisi’ne yapılan saldırıyı düzenleyen kişi gözaltına alındı. Yaralanan yaşlı adamın hastaneye kaldırıldı.


Oslo’da, polis ekipleri gözaltına alınan saldırganla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Saldırganın tek kişi olduğu öğrenilirken beyaz tenli genç bir adam olan saldırganın da hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Saldırının yaşandığı El Nur Camisi’nin imamı İrfan Muştaq, failin kask taktığını ve bir üniforma giydiğini söyledi. Yerel basına konuşan Muştaq, bunun dışında saldırganın kurşun geçirmez yelek giydiğini de belirtti.


Muştaq, “Namazdan saatinden sonra Kuran okuyan üç kişilik cemaat kaldı. Failin içeri girdiğini gördüklerinde, iki kişi kendini emniyete aldı. 70’li yaşlarındaki üçüncü kişi de, hızlı davranarak saldırganın saf dışı bıraktı. O kişiye diğer bir cemaat üyesi yardım etti. Saldırganın av tüfeği ve silahı olan Norveçli bir gençti. Camları kırdı. Daha sonra etrafına ateş etmeye başladı” ifadelerini kullandı.



“Polis bizi dinlemedi”


Mushtaq, polise saldırı olayını bildirdikleri zaman maruz kaldıkları davranışları da eleştirdi. İmam, “Polisin yolda olduğunu duyduk. Kapıları açtılar. Neredeyse kendimizi fail olarak gördük. Polis bizi dinlemedi” diye konuştu.


Polis operasyonunu yöneten Per Ivar Iversen, çağrı yapan kişinin çok kötü Norveççe konuştuğunu ve duyulanın ilk başta anlaşılamadığını söyledi.


Bu yılın Mart ayında yerel Budstikka Gazetesi, cemaatin caminin güvenliğinin artırılması için yerel güvenlik güçlerinden yardım istediğini yazmıştı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:08
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