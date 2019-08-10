Norveç’te bir camide saldırı: 1 yaralı Norveç’te bir camide gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Norveç’te bir camide gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Norveç’in Barum kentinde bulunan El Nur Camisi’nde gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 şahsında gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42’de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.

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