Norveç’te bir camide saldırı: 1 yaralı
Norveç’te bir camide gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.10 Ağustos 2019 Cumartesi 18:55
Norveç’te bir camide gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Norveç’in Barum kentinde bulunan El Nur Camisi’nde gerçekleşen saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı ve 1 şahsında gözaltına alındığı öğrenildi. Polis, saldırının yerel saatle öğleden sonra 16.42’de gerçekleştiğini açıklarken yaralanan kişinin durumunun nasıl olduğuna dair henüz bir bilgi elde edilemedi.
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