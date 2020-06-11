Norveçli cami saldırganı ülke tarihinin en ağır cezasını aldı

Manshaus işlediği bu suçla Norveç kanunlarındaki ve tarihindeki en ağır hapis cezasını almış oldu.

Philip Manshaus, ayıs ayı başında çıktığı mahkemede hakkındaki terör suçlamalarını kabul etmemiş, yaptığı saldırıda daha fazla zarara yol açmadığı için üzgün olduğunu ifade etmişti.

Savcı Johan Overberg bunun üzerine sanık için "duruşmalardaki ifadeleriyle son derece tehlikeli bir insan olduğu kanıtlandı" ifadelerini kullanmıştı. Philip Manshaus için 14 ila 21 yıl hapis cezası isteniyordu.

Ne olmuştu ?

Philip Manhaus 17 yaşındaki üvey kız kardeşini pompalı tüfekle Oslo Baerum'daki evlerinde dört el ateş edip öldürdükten sonra 10 Ağustos günü Afganlara ait El Nur İslam Merkezi Cami'ne silahlı saldırı düzenleyerek bir kişinin yaralanmasına yol açmıştı. Polis saldırının ardından Manhaus'un evinde yaptığı arama sırasında ise Çin kökenli üvey kız kardeşini ölü olarak bulmuştu. Manhaus, cami saldırısında, içerideki bir kişi tarafından etkisiz hale getirilmişti.

Yeni Zelanda'daki cami saldırısından esinlendi

Manhaus'a ait sosyal medya hesaplarında Yeni Zelanda'da elli kişinin ölümüne sebep olan cami saldırısından övgüyle bahsettiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Latin Amerika kökenlileri hedef alan ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıdan ilham aldığı belirtiliyor.