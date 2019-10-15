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Norveç'in Rusya'ya karşı kullanmak istediği F-35'lerde sorun çıktı

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Rusya'ya karşı kullanması planlanan ABD yapımı F-35 uçaklarında sorun çıktı.

15 Ekim 2019 Salı 13:12
Norveç'in Rusya'ya karşı kullanmak istediği F-35'lerde sorun çıktı

Defence News'e göre, Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Rusya'ya karşı kullanması planlanan ABD yapımı F-35 uçaklarında sorun çıktı.

Buzlu ortamda uçağın inişini yavaşlatmada kullanılan kuyruk paraşütünün doğru çalışmadığı öğrenildi.

Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri şu an durumu gelecek kışa kadar düzeltmeleri için ABD Savunma Bakanlığı ile görüşüyor.

Defense News'e konuşan Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri Komutanı Tonje Skinnarland, "Uçak beklediğimiz gibi çalışmıyor, bu özelliğini yeniden düzenlemek için çalışıyorlar" dedi.

Norveç'in F-35'i Rus denizaltılarını arama çalışmalarında ayrıca sınırları yakınlarındaki Rus savaş uçaklarına eşlik etme faaliyetlerinde kullanmayı planladığı da belirtiliyor.

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Haber Tarihi: 15 Ekim 2019 Salı 13:12
  1. Defence News
  2. Norveç Kraliyet Hava Kuvvetleri
  3. Rusya
  4. Norveç
  5. ABD Savunma Bakanlığı
  6. ABD
  7. F-35

YORUM YAZ

  • YORUM YORUM 57 dk önce
    Bu F35 leri gözünüzde büyütmeyin bu kadar.KORAL gibi bir sistem bunları çöpe çıkarır.

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