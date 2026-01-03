Norveç trafiğinde bir dönem kapanıyor: Elektrikli araçlar dizelleri geride bıraktı

Norveç, ulaşımda karbon nötr hedefine bir adım daha yaklaştı. Ülke genelinde yollardaki elektrikli araç sayısı dizel otomobilleri geride bırakarak yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Norveç Ulaşım İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilere göre, 2025 yılında ülkede 179.549 yeni otomobil tescil edildi. Bunların 172.232’si tamamen elektrikli, 2.751’i ise şarj edilebilir hibrit modellerden oluştu.

Böylece 2025 yılı itibarıyla satılan tüm araçların yüzde 97,5’i şarj edilebilir modellerden, yüzde 95,9’u ise tamamen elektrikli otomobillerden oluştu. Aralık ayında bu oran rekor seviyeye çıkarak %97,6’ya ulaştı.

2017’DE BELİRLENEN HEDEF GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Norveç, 2017 yılında 2025’e kadar fosil yakıtlı araç satışlarını tamamen sona erdirme hedefi belirlemişti. O dönem bu hedef birçok çevrede “fazla iyimser” olarak değerlendirilmişti.

Ancak hükümet, vergi muafiyetleri, ücretsiz otoparklar, ücretsiz geçişler ve düşük işletim maliyetleri gibi teşviklerle elektrikli araç dönüşümünü hızlandırdı. Sonuç olarak ülke, 2025 hedefini zamanından önce gerçekleştirdi.

Bugün Norveç trafiğinde araçların dağılımı şöyle:

%31,78 elektrikli.

%31,76 dizel.

%23,9 benzinli.

%12,56 hibrit.

Bu oranlarla birlikte Norveç tarihinde ilk kez elektrikli araçlar trafiğin en büyük payına sahip hale geldi.

TEŞVİKLERİN AZALMASI TALEBİ ARTIRDI

Norveç hükümeti, hedefe ulaşıldığını duyurmasının ardından bazı elektrikli araç teşviklerini azaltacağını açıkladı.

Özellikle 300 bin Norveç kronu (yaklaşık 30 bin dolar) üzerindeki modeller için vergi indirimleri düşürüldü.

Bu açıklama, yılın son aylarında satışlarda patlama yarattı. Vatandaşlar teşvikler tamamen kalkmadan önce yeni araç alımına yöneldi.

TESLA PAZARIN LİDERİ, ÇİNLİ MARKALAR YÜKSELİŞTE

2025 yılında Tesla, Norveç’te en çok satan marka oldu. Ülkede satılan her 5 araçtan biri Tesla olarak kayıtlara geçti. Tesla’nın pazar payı: %19,1, En çok satan model: Tesla Model Y, ikinci sıradaki VW ID.4’ün satışını üçe katladı.

Çinli markalar da dikkat çekici bir yükseliş sergiledi. 2024’te %10,4 olan pazar paylarını 2025’te %13,7’ye yükselttiler. BYD, NIO ve XPeng gibi markalar, Norveç pazarında artık kalıcı oyuncular haline geldi.

FOSİL YAKITLAR GERİ DÖNMEYECEK

Norveç’te fosil yakıtlı araçlar artık sınırlı istisnalar dışında tamamen ortadan kalktı. Sadece polis, acil servis, engelli aracı ve bazı spor otomobiller fosil yakıtla çalışmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre, yüksek yakıt vergileri ve karbon düzenlemeleri nedeniyle bu araçların yeniden yaygınlaşması mümkün görünmüyor. Elektrikli araç oranının önümüzdeki yıllarda %99 seviyesine ulaşması bekleniyor.

DÜNYAYA ÖRNEK DÖNÜŞÜM MODELİ

Norveç’in elektrikli araç başarısı, dünya genelinde enerji dönüşüm politikaları için örnek vaka olarak görülüyor. Ülke, yalnızca otomobil satışlarını değil, şarj altyapısını, elektrik üretim yapısını ve şehir planlamasını da bu dönüşüme uyumlu hale getirdi.

Norveç’in bu başarısı, fosil yakıtlardan tamamen bağımsız ulaşımın artık teknik ve ekonomik olarak mümkün olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Kaynak: Electrek / Norveç Ulaşım İstatistik Kurumu (OFV) / Bloomberg Norway