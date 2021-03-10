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Dünya Norveç parlamentosuna siber saldırı
Dünya

Norveç parlamentosuna siber saldırı

Norveç parlamentosu, geçtiğimiz senenin ardından yeniden siber saldırının hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 19:36:00 -
Norveç parlamentosuna siber saldırı

Norveç parlamentosu, geçtiğimiz Ağustos ayında bazı çalışanların e-postalarını hedef alan siber saldırısının hedefi olmasının ardından yeniden siber saldırı yapıldı.

Parlamentoya siber saldırı

Norveç parlamentosuna geçtiğimiz sene Ağustos ayında siber saldırı düzenlenmiş, saldırıda bazı çalışanların e-postaları hedef alınmıştı. Norveç, siber saldırı nedeni ile Rusya'yı suçlamış, Rusya ise iddiaları dayanaksız olduğu gerekçesiyle reddetmişti. Parlamento, aylar sonra yeniden siber saldırının hedefi oldu.

Parlamento başkanı Marianne Andreassen yaptığı açıklamada, "Verilerin alındığını biliyoruz, ancak henüz durum hakkında tam bir genel bilgiye sahip değiliz" dedi.  Andreassen, siber saldırının Microsoft'un Exchange yazılımındaki bir "güvenlik açığı" ile bağlantılı olduğuna inandığını belirterek, saldırıdan kimin sorumlu olduğunun belirsiz olduğunu kaydetti.

Şubat ayında ise, Norveç Polis Güvenlik Servisi, Rusya ve Çin'i "istihbarat açısından en büyük tehdit" olarak nitelendirmişti. Batılı ülkeler sıkça Rusya'yı bilgisayar korsanlığı yoluyla içişlerine karışmakla suçluyor.

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