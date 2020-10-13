Norveç Başbakanı müjdeyi verdi: Aşı ücretsiz olacak

Norveç yurttaşlarına bugün Başbakan Erna Solberg'den "Mümkün olduğunca çok kişiye güvenli ve etkili aşı teklifinin sunulmasını istiyoruz. Bu nedenle aşı ücretsiz olacak" müjdesi geldi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ancak AB ortak pazarının parçası olan Norveç'in birliğin ilaç şirketleriyle yaptığı anlaşmalar sayesinde elde edeceği aşıları kullanacağı ağustos ayında hükümet tarafından açıklanmıştı.

Norveç'in komşusu olan AB üyesi İsveç'in ihtiyacı olandan daha fazla aşı satın alıp fazlalığı Oslo'ya satacağını belirten Solberg'in açıklamasında şöyle denildi:

"AB, bugüne dek üç ayrı aşı imalatçısıyla anlaşmaya vardı ve diğer imalatçılarla da görüşmeler yürütüyor. Norveç İsveç ile yaptığı yeniden satın alma anlaşmaları aracılığıyla AB'nin vardığı anlaşmaların kapsamındadır."

Norveç, Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) kendisinin onay vereceği Kovid-19 aşılarının en az 2 milyar dozuna 2021 yılının sonuna dek dünya çapında hızlı ve eşit erişim garanti etmek amacıyla kurduğu COVAX'ın da bir parçası.

Kovid-19 aşısının zengin ve yoksul ülkelere eşit dağıtılmasına yönelik küresel mekanizma COVAX'a katılan 171 ülke arasında ABD ve Rusya yok. Katılımcılar, Çin dahil 76 gelişmiş ve kendi kendini finanse edebilen ülkeyi içeriyor.

COVAX'a DSÖ'nün yanısıra GAVI Aşı İttifakı and Salgın Hazırlıklılığı Buluşları Koalisyonu başkanlık ediyor. Norveç hem GAVI hem CEPI'nın önde gelen bağışçılarından. Norveç'in başkenti Oslo, CEPI merkezine evsahipliği yapıyor.

COVAX, ulusal hükümetlerin Kovid-19 aşılarını stoklamalarını önlemek ve ilkin her ülkede en çok risk altında bulunanları aşılamak amacıyla kuruldu.