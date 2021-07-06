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Gündem Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz’dan "yol hipnozu" uyarısı
Gündem

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz’dan "yol hipnozu" uyarısı

Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz uzun yola çıkacak vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Çoğu araç sürücüsünün bilmediği "yol hipnozu"nun kazaların büyük bölümünün nedeni olduğunu aktaran Yavuz, "Yol hipnozu gece daha çok olur ve yolcular da uyuyor ise, durum çok vahimdir" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-06 16:35:00 - 2021-07-06 16:35:53
Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz’dan "yol hipnozu" uyarısı

 yeniakit.com.tr  Ankara 

İnsanların uzun yolculuklar yapmaya başladığı, gurbetçilerin binlerce yol kat ederek Türkiye’ye geldiği, tatilcilerin yola çıkmaya başladığı yaz dönemi öncesinde paylaşımda bulunan Nöroloji Uzmanı Dr. Mehmet Yavuz, çoğu sürücünün bilmediği "yol hipnozu"nun, kazaların büyük bölümünün nedeni olduğunu belirterek sürücüleri uyardı.

Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Nörolog Dr. Mehmet Yavuz, şunları söyledi:

"Yol hipnozu, çoğu sürücünün bilmediği ve farkında olmadığı fiziksel durumdur. Yola çıkıldıktan 2.5 saat sonra yol hipnozu başlar. Hipnoz olan sürücünün gözleri açıktır.. Ancak gözün gördüğünü beyin kaydetmez, analiz etmez. Yol kenarında duran araca veya önde giden giden TIR'a arkadan çarpma kazalarının bir numara sebebi yol hipnozudur. Yol hipnozu olan sürücü, çarpma anına kadar son 15 dakika hiçbir şey hatırlamaz. Kaç km hızla gittiğini, önündeki aracın hızını analiz edemez. Genellikle çarpışma 140 km ve üzeridir.

Yol hipnozundan kurtulmak için.. 2 veya 2.5 saatte bir 15 ya da 30 dakika durmak, hava almak, yürümek, çay kahve içmek gerekir. Yol hipnozu uzun yolda, 4’üncü saatten itibaren zirve yapar. Film tamamen kopmuş olur. Yolda giderken belli yer ve araçları not edip hatırlama yapmak gerekir. Son 15 dakika hiçbir şey hatırlamıyorsan, kendini ve yolcuları ölüme götürüyorsun demektir. Yol hipnozu gece daha çok olur ve yolcular da uyuyor ise, durum çok vahimdir"

Yavuz, yol hipnozunun etkisine girmemek için ise, “Sürücü her 2.5 saatte durmalı, dinlenmeli.. 5-6 dakika yürümeli ve zihni sürekli açık olmalıdır” tavsiyesinde bulundu.

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