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Dünya Normalleşmeyle birlikte ipin ucu kaçtı: Yahudi yerleşimciler Filistinlilere karşı silahlı sivil gruplar kuruyor
Dünya

Normalleşmeyle birlikte ipin ucu kaçtı: Yahudi yerleşimciler Filistinlilere karşı silahlı sivil gruplar kuruyor

Bir grup Yahudi yerleşimcinin İsrail'in güvencesi altında silahlandığı ifade ediliyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 14:53:00 -
Normalleşmeyle birlikte ipin ucu kaçtı: Yahudi yerleşimciler Filistinlilere karşı silahlı sivil gruplar kuruyor


İşgal altındaki Batı Şeria'da yerleşim bölgelerinde ikamet eden Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere karşı İsrail ordusu ile birlikte hareket edeceği bildiriliyor.

Middle East Monitor'ün haberine göre, "Sivil Muhafızlar" adını taşıyan silahlı Yahudi yerleşimcilerin, pazartesi gecesi Nablus'un güneyindeki Havara'dan geçen Otoban 60'da devriye gezdiği aktarılıyor.

Batı Şeria'da yasa dışı Yitzhar yerleşiminde ikamet eden Yahudi yerleşimciler, 6 ay kadardır işgal ettikleri bölgelerde Filistinlilerin direnişiyle karşılaştıklarını savunuyor.

Yerleşimciler, Kudüs'e ve İsrail'e ulaşabilmek için Otoban 60'dan başka bir yolun bulunmaması sebebiyle burada 'güvenliği' sağlamak istiyor.

Söz konusu bölgede geçtiğimiz hafta silahlı saldırıların meydana gelmesi sonrası Yahudi yerleşimcilerin ordu koruması altında silahlanmaya gittiği söyleniyor.

Ancak yerleşimcilerin misilleme adı altında Filistinlilere gelişigüzel bir şekilde saldırılar gerçekleştirme ihtimalinden endişe ediliyor.

Yahudi yerleşimciler halihazırda Batı Şeria genelinde Filistinlilere ekin yakmaktan taş atmaya, fiziksel saldırıdan evlere hasar vermeye kadar birçok saldırıyı İsrail ordusunun nezaretinde gerçekleştirmekteydi.

İnsan hakları örgütü Peace Now'a göre işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 666 bin kadar Yahudi yerleşimci yaşıyor.

Kaynak: Mepa News

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