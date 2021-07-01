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Gündem

Normalleşmenin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da normalleşmenin ilk gününde toplu ulaşımda ve trafikte yoğunluk yaşandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 09:52:00 -
Normalleşmenin ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesiyle trafik yoğunluğu başladı.

D-100 Karayolu Kartal ve Maltepe'den Kadıköy yönüne doğru trafik yoğunluğu gözlendi.

Dün akşam saat 22.00’da başlayan son kısıtlama bu sabah 05.00’da itibariyle sona erdi. Kamuda mesai saatlerinin de normale dönmesiyle trafikte yoğunluk oluştu.

Vatandaşların da toplu taşıma araçları yoğun şekilde kullandıkları görüldü.

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