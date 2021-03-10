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Dünya Normalleşme zırvalığında yeni perde: Netanyahu BAE yolcusu!
Dünya

Normalleşme zırvalığında yeni perde: Netanyahu BAE yolcusu!

Müslüman ülkelerle "normalleşme" kararı alan terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın BAE'ye gidecek.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 15:42:00 -
Normalleşme zırvalığında yeni perde: Netanyahu BAE yolcusu!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın resmi ziyaret kapsamında ilk kez Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gideceği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlerde, Netanyahu'nun ziyarette BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geleceği belirtildi.

Bu ziyaretle Netanyahu, BAE'ye giden ilk İsrail Başbakanı olacak.

Netanyahu'nun ziyaretinin İsrail'de 23 Mart'ta yapılacak seçimlerden günler öncesine denk gelmesi dikkati çekti.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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