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Yaşam Normalleşme takvimi açıklandı mı? Normalleşme takvimi detayları
Yaşam

Normalleşme takvimi açıklandı mı? Normalleşme takvimi detayları

Normalleşme takvimi ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle kısmi kapanma ve ardından da tam kapanma uygulandı. Alınan bu kararlar ise vaka sayılarına olumlu yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamalarda sık sık normalleşme takvimi konusuna değiniyor. Peki, normalleşme takvimi açıklandı mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:42:00 -
Normalleşme takvimi açıklandı mı? Normalleşme takvimi detayları

Uzun zamandır ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Kısıtlamaların sonucunda ise vaka sayıları ciddi ölçüde azaldı. Vatandaşlar ise normalleşme takviminin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, normalleşme takviminin detayları belli mi?

Normalleşme takvimi açıklandı mı? Normalleşme takvimi detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılarak konuşma yaptı. Salgınla mücadele konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Normalleşme döneminin 1 Haziran’da başlaması bekleniyor. Ancak şimdiye kadar normalleşme takvimi açıklanmadı. Normalleşme takviminin kabine toplantısının ardından duyurulması bekleniyor. Bir sonraki kabine toplantısının tarihi açıklanmadı. Ancak kabine toplantısının 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.  

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