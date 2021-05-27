Uzun zamandır ülkemizde pek çok kısıtlama uygulanıyor. Kısıtlamaların sonucunda ise vaka sayıları ciddi ölçüde azaldı. Vatandaşlar ise normalleşme takviminin ne zaman açıklanacağını araştırmaya başladı. Peki, normalleşme takviminin detayları belli mi?

Normalleşme takvimi açıklandı mı? Normalleşme takvimi detayları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticileriyle çevrim içi toplantıya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden katılarak konuşma yaptı. Salgınla mücadele konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

Normalleşme döneminin 1 Haziran’da başlaması bekleniyor. Ancak şimdiye kadar normalleşme takvimi açıklanmadı. Normalleşme takviminin kabine toplantısının ardından duyurulması bekleniyor. Bir sonraki kabine toplantısının tarihi açıklanmadı. Ancak kabine toplantısının 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor.