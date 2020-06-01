  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Normalleşme süreciyle Tunceli-Elazığ feribot seferleri başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan Tunceli ile Elazığ arası feribotların seferleri bugün itibariyle tekrar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-01 16:48:20 -
Normalleşme süreciyle Tunceli-Elazığ feribot seferleri başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında durdurulan Tunceli ile Elazığ arası feribotların seferleri bugün itibariyle tekrar başladı.


Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli ve Elazığ’da da korona virüs ile ilgili her türlü tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında iki ilin ulaşımını sağlayan feribotların, zorunlu geçişi gereken araçlar dışında, yolcu ve yük taşımacılığına kısıtlama getirdi. Bugün itibariyle başlayan normalleşme süreci kapsamında Elazığ ile Tunceli’nin Çemişgezek ve Pertek ilçelerine geçişi sağlayan feribotlarla da ulaşım yolu açıldı. Normale dönen feribotlarla iki il arasında gidip gelmeler tekrar başladı.


Düzenlemeye göre Pertek İskelesinden ilk feribot saat 06:00, Elazığ tarafında ise, 06:30’da seferlere başladı. Her iki iskeleden saat 21:00’a kadar yarım saat arayla devam edecek olan seferlerin, bu saatten sonra saat 02:00’a kadar birer saat arayla sürdürüleceği son seferin ise 04:00’de Pertek’ten, 04:30’dada Elazığ’dan hareket edeceği duyuruldu.


Çemişgezek ilçesinden ise saat 07.00 ile 23.00 arasında her saat başı, Elazığ yakasından ise saat 07.30 ile 23.30 arasında birer saat arayla devam edeceği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı