"Normalleşme sürecinde hızlı kilo vermeyin" uyarısı

AKSARAY (AA) - ZEKERİYA KARADAVUT - Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Namık Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalındığını, bu dönemde kilo alan vatandaşların normalleşme sürecinde hızlı kilo vermeye çalışmasının, vücuda çok zararlı olduğunu belirtti.

Obezite ve Metabolik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi de olan Prof. Dr. Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evde kalan vatandaşların, karbonhidrat tüketiminin fazla olmasından dolayı kilo problemi yaşadığını söyledi.

Türkiye'nin bugün normalleşme sürecine girdiğini ancak vatandaşların bu süreçte hızlıca kilo vermeye çalışmaması gerektiğini vurgulayan Özkan, "Her zamankinden daha uzun evde kaldığımız ve sabit oturduğumuz bu dönemde kaslarımız hızla zayıfladı. Bu süreçte uzun süre oturmaya bağlı omuzlarda, sırt kaslarında ve karın kaslarında zayıflama oldu. Hareketsizliğe bağlı metabolizmamızda yavaşlama oldu. Pandemi süresince evde kalan vatandaşlarda kilo kontrolünde sıkıntılar olmaya başladı. Kilo almanın en büyük sebebi hareketsizlik, insanların evlerinde yeterince hareket edememesi. Bu süreçte evlerde çok güzel yiyecekler hazırlandı. Gereğinden fazla kalori alınmasından dolayı vatandaşlarımızda kilo artışı görülüyor." diye konuştu.

Özkan, normalleşme sürecinde vatandaşların kilo verme konusunda dikkatli davranması gerektiğini belirterek kilo kontrolünü sağlamak için en önemli etkenin, alınan kalori ile harcanan kalorinin dengede olması gerektiğinin altını çizdi. Özkan, şöyle devam etti:

"Pandemi sürecinden normal hayata geçerken aldığımız kaloriyi biraz azaltıp hareketli yaşamı artırmamız gerekiyor. Hareketi artırırken de Kovid-19 riskleri bitmiş değil, mutlaka maske ve sosyal mesafe kurallarına uymamız gerekiyor. Bir anda spor salonlarına koşup oraları doldurmamız gerekmiyor. Yiyecek kısmında da karbonhidrat ve yağlardan kaçınıp proteine ağırlık vermek, kilo kontrolünü sağlamaya yardımcı olacaktır."

- "Ölüme kadar götüren sonuçlar doğurabiliyor"

Özkan, bu süreçte çok kilo alan vatandaşlar için mutlaka diyetisyene gidip, kendilerine uygun bir program belirleyerek zayıflamaya başlaması gerektiğini belirtti.

Vatandaşlara günde 1,5 saat tempolu yürüyüş öneren Prof. Dr. Özkan, "Kilo verme konusunda eğer alınan kalori az ise yürüyüş yeterlidir. Pasta, börek ve çörek gibi hamur işlerine ara verilmesi gerekiyor. Doktor kontrolünde yapılan diyet ve tedavilerde kilo vermeyi öneriyoruz. Ancak internetten veya farklı mecralardan alınan kilo verdirici ilaçları vatandaşlarımız kesinlikle kullanmamalı. Çünkü bunların içeriğinin ne olduğu genellikle bilinmiyor, ölüme kadar götüren sonuçlar doğurabiliyor. Bir ayda vücut kilomuzun yüzde 5 ile 10'undan fazlasını vermek çok sağlıklı değil." değerlendirmesinde bulundu.