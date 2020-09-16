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Aktüel Normalleşme karşıtı 200 bini aşkın kişi Filistin Bildirisi'ni imzaladı
Aktüel

Normalleşme karşıtı 200 bini aşkın kişi Filistin Bildirisi'ni imzaladı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 05:02:43 -
Normalleşme karşıtı 200 bini aşkın kişi Filistin Bildirisi'ni imzaladı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Birliği, İsrail'le normalleşme karşıtı 200 bini aşkın kişinin "Filistin Bildirisi"ne imza attığını duyurdu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında normalleşme anlaşmalarının imzalanmasının ardından Twitter'da "Halklar normalleşmeye karşı" etiketiyle kampanya başlatıldı.

Birliğin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, kampanya kapsamında Filistin Bildirisi'ni imzalayanların sayısının 200 bini geçtiği ifade edildi.

Bildiride, "Filistin meselesinin haklılığına olan inancım ve bu konuda taşıdığım sorumluluktan hareketle Filistin devleti bildirisini imzalamaktan onur duyuyorum. Bu bildiriyle şunu teyit ediyorum: Filistin işgal altında bir devlettir, işgalden kurtarılması bir görevdir. Siyonist yapı; işgalci, ırkçı, Mescid-i Aksa'yı ve Filistin topraklarını gasbeden bir yapıdır ve normalleşmenin her türlüsü ihanettir." ifadeleri yer aldı.

Birlik, kampanya kapsamında Körfez ülkelerinden ve Filistin'nden çok sayıda aktivistin, söz konusu bildiriyi imzalamaya teşvik eden tweetlerine yer verdi.

BAE Normalleşmeyle Mücadele Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta BAE-İsrail arasında normalleşme anlaşmasına varıldığını duyurmasının ardından yurt dışındaki muhalifler ve akademisyenler tarafından kurulmuştu.



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