Normalleşme ekonomiye yansıyor

Dış politikada suların durulması ekonomide de olumlu karşılık buluyor. Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü PKK/PYD’ye yönelik operasyonlara ara verilmesi ve Rusya’yla mutabakat sağlanması, ABD Başkanı Donald Trump tarafından Türkiye’ye dönük yaptırımların geri çekildiğinin açıklanmasının akabinde makro veriler iyileşmeye başladı. Ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca (TCMB) politika faiz oranının yüzde 2,5 indirilerek yüzde 14’e çekilmesi gidilmesi piyasalara ivme kazandırdı.

Fonlama maliyetleri azaldı

Başkan Murat Uysal döneminde yapılan yüzde 10 faiz indirimiyle fonlama maliyetleri önemli ölçüde azaldı. TCMB’nin radikal hamlelerini kamu bankalarınca hazırlanan kredi paketleri takip etti. Bu paketler konut ve otomotiv satışlarına pozitif etki etti.

Türkiye genelinde daire satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,4 oranında artarak 146 bin 903 oldu. Otomobil satışları ise bir önceki yılın aynı ayına nispeten yüzde 100,67 artarak, 35 bin 308’e ulaştı.

Enflasyon kontrol altında

Dolar/TL kurunun dengelenmesi, Ticaret Bakanlığı yetkililerince fiyat ve gramaj denetimlerine ağırlık verilmesiyle enflasyon rakamları da kontrol altına alındı. Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) eylül ayında yüzde 9,26’ya düşmesi yüzleri güldürdü. Doğal olarak ekonomiye duyulan güven arttı. Tüketici Güven Endeksi ekimde yüzde 2,1 artarak 57’ye çıktı. Buna paralel olarak Ticaret Ciro Endeksi yüzde 6, Hizmet Sektörü Ciro Endeksi yüzde 10,1 yükseldi.

Kurun 5,71 lira seviyesine oturmasının iç talebi perçinleyeceği; üreticiyi ve perakendeciyi atağa kaldıracağı ihtimali güçleniyor.

İstihdam atağı sürüyor

Öte yandan istihdamda art arda iyi haberler geliyor. Hükümetin sunduğu istihdam teşviklerinden, açtığı eğitim programlarından yararlananların adedi artıyor. Bu artış 2019’da daha belirginleşti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sene başından bu yana 1 milyon 150 bin kişi işe yerleştirildi.

Tahminler revize ediliyor

Türkiye’nin ekonomide ortaya koyduğu başarılar uluslararası fonların ve reyting kurumlarının dikkatlerinden kaçmıyor. Söz konusu kurumlar ve fonlar, iç ile dış talep artışı karşısında büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kalıyor. Nitekim Uluslararası Para Fonu (International Monetary Fund-IMF), Türkiye’nin 2019 büyüme tahminini yüzde 0,2 olarak ilan etti. 2020 tahminini ise yüzde 2,5’ten yüzde 3’e taşıdı. Dünyaca ünlü reyting kurumları Moody’s, Fitch ile Standard & Poor’s ise Türkiye’nin ekonomik daralmadan kurtulduğunu; toparlanma eğilimine girdiğini dile getirdi.

İşte Türkiye’nin gücü

Yatırım analistleri, yapısal reformların meyvelerini verdiğini; ekonomide ivme kaydedildiğini belirtti. Aynı analistler, “Ülkemiz her alanda ilerliyor, iyiye gidiyor. Refah ve kalkınma seviyesi ise devamlı artıyor. Bu tablo ilerisi için ümit verici. İnanın şu anda çok iyi bir durumdayız, belki de 96 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en güçlü dönemini yaşıyoruz” dedi.