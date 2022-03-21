  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Normalleşme adımları: Moskova Borsası'nda ilginç gelişme!
Ekonomi

Normalleşme adımları: Moskova Borsası'nda ilginç gelişme!

Moskova Borsasında işlemler 3 haftanın ardından "kısmen" tekrar başlayacak. Rusya Merkez Bankası Başkanı, 28 Şubat'tan bu yana kapalı olan Moskova Borsası'nın bugün "kısmen" işlemlere açılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 16:08:00 -
Normalleşme adımları: Moskova Borsası'nda ilginç gelişme!

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, gazetecilere ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Moskova Borsası'ndaki dalgalanmalar nedeniyle işlemleri durdurmak zorunda kaldıklarını aktaran Nabiullina, "Şimdi işlemleri kademeli bir şekilde başlatmaya hazırız.

Ruble cinsinden Rus devlet tahvillerine yönelik işlemler başlayacak. Dalgalanmaları önlemek için Rusya Merkez Bankası, bu tahvillerden alım yapacak" ifadesini kullandı.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 20’ye çıkarma adımının geçici bir önlem olduğuna işaret ederek, Durum yeterince istikrara kavuştuğunda faiz oranının da düşeceğini söyledi.

Rusya'da bankalardan şubat sonunda önemli miktarda nakit para çekildiğini belirten Nabiullina, "Son 2 haftada bu paraların tekrar bankalara döndüğünü görüyoruz. Faiz artışı, bu dönüşte kilit bir rol oynadı" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay