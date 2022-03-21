Normalleşme adımları: Moskova Borsası'nda ilginç gelişme!

Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler piyasalarda ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, gazetecilere ülke ekonomisine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Moskova Borsası'ndaki dalgalanmalar nedeniyle işlemleri durdurmak zorunda kaldıklarını aktaran Nabiullina, "Şimdi işlemleri kademeli bir şekilde başlatmaya hazırız.

Ruble cinsinden Rus devlet tahvillerine yönelik işlemler başlayacak. Dalgalanmaları önlemek için Rusya Merkez Bankası, bu tahvillerden alım yapacak" ifadesini kullandı.

Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 20’ye çıkarma adımının geçici bir önlem olduğuna işaret ederek, Durum yeterince istikrara kavuştuğunda faiz oranının da düşeceğini söyledi.

Rusya'da bankalardan şubat sonunda önemli miktarda nakit para çekildiğini belirten Nabiullina, "Son 2 haftada bu paraların tekrar bankalara döndüğünü görüyoruz. Faiz artışı, bu dönüşte kilit bir rol oynadı" dedi.