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Dünya Normalden fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriğini kestiler
Dünya

Normalden fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriğini kestiler

Yeniakit Publisher
2023-08-06 07:20:00 -
Normalden fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriğini kestiler

İran'ın başkenti Tahran'da, normalden fazla tüketim nedeniyle 50 kurumun elektriğinin kesildiği duyuruldu.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Tahran Elektrik Dağıtım Şirketi, kurumları elektrik tüketim düzenine uymadıkları takdirde kesintiye maruz kalacakları yönünde uyardı.

Bu kapsamda, Tahran'da normalden yüksek tüketim yaptığı tespit edilen 50 kurumun elektriği kesildi.

Şirket abonelerine, tüketimi azaltmak için, yüksek elektrik tüketen cihazları aynı anda kullanmamaları çağrısı yaptı.

İran Elektrik Şebeke Yönetim Şirketi Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 26 Temmuz'da yaptığı açıklamada, enerji tüketiminin yüzde 7'den fazla arttığını ve 10 yıllık tüketim artışı rekorunun kırıldığını belirtmişti.

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