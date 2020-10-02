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Medya Norm Ender kimdir?
Medya

Norm Ender kimdir?

Norm Ender kimdir, Norm Ender’in gerçek ismi ne, Norm ender kaç yaşında, Norm Ender şarkıları gibi detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:55:00 -
Norm Ender kimdir?

Mekanın Sahibi şarkısı ile meşhur olan Norm Ender’in gerçek adı, yaşı ve nereli olduğu gibi detaylar merak ediliyor.

Norm Ender'in gerçek adı nedir?

Norm Ender 1995 doğumludur. Gerçek ismi Ender Eroğlu’dur.

Norm Ender nereli?

Norm Ender, İzmir Bornova’da doğdu. 10 yaşlarında Cartel müzik grubu sayesinde rap müziği ile tanışan Norm Ender, sürekli olarak kavga içerisinde geçen eğitim hayatı nedeniyle lisede eğitimine son verdi. 2001 yılında yazdığı rap şarkılarının arkadaş çevresi tarafından sevilmesi nedeniyle rap yapmaya başladı. ATV televizyon kanalında 2004 yılında yayınlanan Akademi Türkiye müzik yarışması programına katıldı.

Norm Ender rap müzikleri ile meşhur olmuş ve halen güncel rap müziği yapmaktadır.

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