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Noktalama işareti uyarısında bulunan sosyal medya kullanıcısına Sağlık Bakanı Koca'dan olay cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine noktalama işareti uyarısında bulunan sosyal medya kullanıcısına 'sosyal mesafe'li bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:18:00 -
Noktalama işareti uyarısında bulunan sosyal medya kullanıcısına Sağlık Bakanı Koca'dan olay cevap

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine noktalama işareti uyarısında bulunan bir sosyal medya kullanıcısına 'sosyal mesafe'li bir yanıt verdi.

"Bağlaçlar arasına noktalama işareti koyulmaz :(" yazan kullanıcıya attığı tweette, Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Tamamdır Sude Hanım. Bağlaçlar arasına virgül, konulmaz. Bizimki sosyal mesafe tutkusundan:) Mesafe kuralına uyulur + maske takılırsa soru(n) istediği yerden gelsin."

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