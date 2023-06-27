Nokia C12 Pro gündeme geldi

Ayrıca kutusundan Android 12 Go Edition işletim sistemiyle birlikte çıkan bir model. Nokia şimdi, bu telefon için Hindistan’da yepyeni bir renk seçeneğini sunmaya hazırlanıyor.

Nokia Mobile India’nın Twitter hesabı üzerinden yayımlanan ve sonradan kaldırılan bir teaser, Nokia C12 Pro‘nun Hindistan’da yeni Mor renk seçeneğiyle geleceğini ortaya koydu. Mart ayında piyasaya sürülmesinden bu yana bu telefonun ilk kez yeni bir renk seçeneğine kavuşacağını belirtmek gerek. Şu an itibariyle, Hindistan’da Nokia C12 Pro’nun fiyatı 6.999 Rs olarak belirlendi ve yeni renk seçeneğiyle birlikte bu fiyatta bir değişiklik beklenmiyor.

Nokia C12 Pro, 6,3 inçlik bir LCD ekranla birlikte geliyor. Ekranında, 1600 x 720 piksel (HD+) çözünürlüğü destekleyen bir delikli ekran çıkıntısı bulunmakta. Telefon, daha eski bir 28nm Unisoc SC9863A1 yonga setine sahip ve kutusundan Android 12 Go Edition işletim sistemiyle çıkıyor.

Bu modelin dikkat çeken bir özelliği ise 4.000mAh kapasiteli nadiren görülen çıkarılabilir bir bataryaya sahip olması. HMD Global, düzenli güvenlik güncellemelerinin en az 2 yıl süreceğini garantilemektedir. Ancak, Android güncellemeleri konusunda herhangi bir garanti verilmiyor. Bu noktada ilginç olan bir başka husus da, şirketin 12 aylık bir değiştirme garantisi sunması.

Cihazın kameraları incelendiğinde, arka tarafında 8MP’lik bir kamera, ön tarafında ise 5MP’lik bir kamera bulunuyor. Tek band WiFi, Bluetooth 5.2, GNSS, 3.5mm kulaklık girişi, MicroSD kart yuvası ve MicroUSB bağlantı noktası da telefonun sunduğu özellikler arasında. Son olarak belirtmekte fayda var ki, Nokia C12 Pro şimdilik Açık Nane, Kömür ve Koyu Camgöbeği renk seçeneklerinde sunulmaktadır. Nokia C12 Pro yeni renk seçeneği ile yeniden gündeme geliyor

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