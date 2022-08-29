'Noble Partner 2022' start verdi! Aralarında Türkiye de var...

Gürcistan'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin de katıldığı ve toplam 2 bin 400 askeri personelin yer aldığı çok uluslu 'Noble Partner 2022' tatbikatı başladı. Gürcistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bir çok ülkeden askeri personelin tatbikata katıldığı bildirildi.