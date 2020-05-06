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Aktüel

Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinde nöbette olan kamu personellerine tatlı, meyve ve meşrubat ikramında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 13:18:38 -
Nöbetteki kamu personeline ikramda bulundular

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla iftar vaktinde nöbette olan kamu personellerine tatlı, meyve ve meşrubat ikramında bulundu.


Başkan Şahiner, "Vatanı ve milleti için hizmet eden siz değerli kamu çalışanlarımızın mübarek ramazan ayının iftar saatinde yanında olmak istedik. Her zaman görevleri başında, özveriyle çalışan tüm arkadaşlarımıza şahsım ve Sungurlu adına teşekkür eder, kolaylıklar dilerim. Özellikle bu zor günlerde göstermiş olduğunuz fedakârlık ve özveri için sizlere minnettarız" dedi.

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