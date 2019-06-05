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Nöbetçi noter uygulaması rekor kırdı

9 günlük bayram tatili süresince devam edecek olan nöbetçi noterlik uygulamasından tatile çıkmadan Cumartesi ve Pazar günü işlem yaptıran vatandaşların sayısı 12 bin 693’ü bularak uygulamada bir rekora imza atıldı.

05 Haziran 2019 Çarşamba 12:18
Nöbetçi noter uygulaması rekor kırdı

 Göksel Çağlav  Ankara 

9 günlük bayram tatili süresince devam edecek olan nöbetçi noterlik uygulamasından tatile çıkmadan Cumartesi ve Pazar günü işlem yaptıran vatandaşların sayısı 12 bin 693’ü bularak uygulamada bir rekora imza atıldı.

Nöbetçi noter uygulamasına büyük ilgi

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği’nin Nisan ayında hayata geçirdiği nöbetçi noterlik uygulaması büyük ilgi gördü. Türkiye genelinde Cumartesi ve Pazar günleri hizmet veren noterlerde bütün işlemlerin yapılması sağlanıyor. İstanbul’da 2’si Anadolu Yakası’nda, 2’si Avrupa Yakası’nda 4, Ankara ve İzmir’de 2’şer, diğer illerde de birer noter nöbet tutarken, vatandaşların ilk haftadan bu yana uygulamaya oldukça ilgi gösterdiği görüldü. Adalet Bakanlığı verilerine göre, uygulamanın başlatıldığı 6-7 Nisan tarihinde 4 bin 27 kişi işlem yaptırırken Nisan ayı toplamında bu sayı 37 bin 396’ya yükseldi. Mayıs ayında nöbetçi noterlerde işlem yapılan sayı ise 30 bin 800 olarak kayıtlara geçti.

9 günlük tatilde rekor kırdı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıktığı haftanın Cumartesi ve Pazar günü tatile çıkacakların araç işlemleri başta olmak üzere birçok işlemde de bayram tatilinde de aralıksız devam eden nöbetçi noterlerde işlemlerini yaptırdılar. Bayram tatilinde nöbetçi noterlik uygulaması ilk iki günde rekor kırdı. Adalet Bakanlığı verilerine göre Cumartesi ve Pazar günü nöbetçi noterlerde 12 bin 693 vatandaş işlem yaptırarak uygulamanın başladığı tarihten bu yana rekor kırılmış oldu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 12:18
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. nöbetçi noterlik
  4. Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği
  5. Ankara
  6. Anadolu Yakası

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