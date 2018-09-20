Nöbetçi eczane Van

Bugün Van nöbetçi eczaneleri hangileri merak konusu. Akşam ilaç alacak hasta yakınları bu gece Van ilçelerinde hangi eczanelerin nöbetçi olduğunu araştırıyor. Van nöbetçi eczane isim ve adreslerini aşağıda yer almaktadır. Van'da size en yakın nöbetçi eczane hangileri?

Afşar Eczanesi Merkez

K. Karabekir Cad. Kaval İş Merkezi No: Merkez

Emin Eczanesi Özalp

Mahmudiye Mah. Atatürk Cad. Küme Evleri Özalp