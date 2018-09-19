Eczaneler saat 19:00’dan sonra nöbet usulüne göre çalışıyor. İl ve ilçelerde daha önceden belirlenen listeye göre nöbetçi eczaneler belirleniyor. Akşam acile giden hastalar ilaç almak için nöbetçi eczane isimlerini araştırıyor. 19 Eylül Çarşamba günü İzmir ilçelerinde size en yakın nöbetçi eczaneler hangileri araştırılıyor. İzmir bu gece nöbetçi eczane listesi yeniakit.com.tr’de İşte nöbetçi eczane İzmir Konak. Konak’da bu gece nöbetçi eczane isimleri ve adresleri…

ALİCAN ECZANESİ - (Can Ali ) Zafertepe Mah. Yeşillik Cad. 105 Konak,

BAHADIR ECZANESİ - (Karaca Bahadır ) Güzelyalı Mah. 34 Sok. 3/A Konak,

BEYAZ ECZANESİ - (Karnak Osman ) Akdeniz Mah. Gazi Osmanpaşa Blv. 48 Konak,

EFES ECZANESİ - (Gözen Babak ) Alsancak Mah. Kıbrıs Şehitleri Cad. 159/B Konak,

NEDREN ECZANESİ - (Turan Nedren ) Yenişehir Mah. Gaziler Cad. 307 Konak,

ŞEN ECZANESİ - (Şen Serkan ) Mehmet Akif Mah. Adalet Cad. 41/B Konak,

YENİ HATAY ECZANESİ - (Karaman Ayfer ) Çankaya Mah. 131. Sok. 85/C Konak, İzmir