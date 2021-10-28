29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Resmi tatil 28 Ekim Perşembe saat 13.00’te başladı. Peki, resmi tatillerde eczaneler açık mı?

Nöbetçi eczane 29 Ekim | Bugün eczaneler açık mı?

29 Ekim Cuma günü eczaneler kapalı. Resmi tatillerde eczaneler nöbet usulü çalışıyor. En yakın nöbetçi eczaneye e Devlet üzerinden, bulunduğunuz belediyenin web sitesinden ya da eczacı odası web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca en yakındaki eczanenin panosunda da nöbetçi eczanelerin isimleri ve adresleri de yer alıyor.