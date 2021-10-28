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Yaşam Nöbetçi eczane 29 Ekim | Bugün eczaneler açık mı?
Yaşam

Nöbetçi eczane 29 Ekim | Bugün eczaneler açık mı?

En yakın nöbetçi eczane nerede? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle Cuma günü resmi tatil. Bu sebeple milyonlarca kişi eczanelerin açık olup olmadığını, nöbetçi eczanelerin nasıl nereden öğrenilebileceğini merak ediyor. Peki, nöbetçi eczane nasıl nereden öğrenilir? Resmi tatillerde eczaneler açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-10-28 23:26:00 -
Nöbetçi eczane 29 Ekim | Bugün eczaneler açık mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle bir buçuk gün resmi tatil olarak geçiriliyor. Resmi tatil 28 Ekim Perşembe saat 13.00’te başladı. Peki, resmi tatillerde eczaneler açık mı?  

Nöbetçi eczane 29 Ekim | Bugün eczaneler açık mı?

29 Ekim Cuma günü eczaneler kapalı. Resmi tatillerde eczaneler nöbet usulü çalışıyor. En yakın nöbetçi eczaneye e Devlet üzerinden, bulunduğunuz belediyenin web sitesinden ya da eczacı odası web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca en yakındaki eczanenin panosunda da nöbetçi eczanelerin isimleri ve adresleri de yer alıyor.

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