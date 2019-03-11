Nöbet yeni 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Nöbet 2. bölümde neler oldu?

Necati Şaşmaz'ın kısa sürede büyük ilgi gören yeni dizisi Nöbet, 2. son bölüm ile dün akşam ekranlara gedi. Şimdi gözler 3. yeni bölüm fragmanı için çevrildi. Dizinin son bölümünde; Yiğit Yüzbaşı’nın eşi Zeynep, hayati bir karar aldı. Elmalı bir de kaçırılma haberiyle çalkalandı. Teröristler Elmalı ahalisinden öyle kilit isimleri kaçırdı ki olaylar iyice sarpa sardı. Nöbet 3. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Nöbet 2. bölümde aşananlar ve Nöbet 3. bölümde fragmanı...

Nöbet 2. bölümde neler yaşandı?

Hatay Elmalı’da çatışma devam ediyor! Jandarma Kuvvetleri, kurulan hain pusunun ortasında, yüreklerini ortaya koyarak kahramanca mücadele ediyor! Elmalı’da huzuru sağlamaya yeminli Barış Binbaşı ve askerleri bu çatışma sırasında hiç ummadıkları bir sürpriz ile karşılaşıyor! Kahraman askerler canları pahasına vatanını savunurken, Binbaşı Barış ve Yüzbaşı Yiğit’in eşi bu hain saldırıyı televizyondan öğreniyor.

Tedirgin bir şekilde ne yapacağını şaşıran eşler, uzun süre de kocalarına ulaşamayınca çılgına dönüyor. İşte tam da bu noktada Yiğit Yüzbaşı’nın eşi Zeynep, hayati bir karar alıyor! Elmalı bir de kaçırılma haberiyle çalkalanıyor! Teröristler Elmalı ahalisinden öyle kilit isimleri kaçıracak ki olaylar iyice sarpa saracak!

Nöbet dizisi konusu nedir?

Dev prodüksiyonu, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve adından söz ettiren tanıtımlarıyla izleyicileriyle buluşmaya gün sayan dizinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Her Türk evladı asker doğar. Bazıları hem asker, hem kahraman… Bu milletin, bu ülkenin bekası için gece gündüz çalışırlar. Yeri gelir ölüme bile kafa tutarlar. Biz onlara “Kahraman” deriz. Onlar bize haykırarak cevap verir: Vatan sağ olsun!

Nöbet dizisi nerede çekiliyor?

Nöbet dizisi Antalka'da kurulan platoda çekiliyor. Pana Film imzalı 'Nöbet'in çekimleri için tüm oyuncular Antalya'ya yerleşti. Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da büyük heyecan yaratan dizisinin yapımcısı Necati Şaşmaz da Antalya'da ekibini yalnız bırakmıyor.

Nöbet dizisi oyuncuları kimler?

Gökhan Erkut'un yönetmenliğini yaptığı 'Nöbet'te başrolleri Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, İbrahim Kendirci, Murat Kılıç, Burak Sarımola, Gökhan Gencebay, Tuncay Beyazıt, Kaan Sevi, Sultan Elif Taş, Nevzat Yılmaz, Salih Bayraktar, Yılmaz Meydaneri paylaşıyor.