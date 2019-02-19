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Nöbet dizisinden yeni fragman | Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet ne zaman başlayacak?

Türkiye'de bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana Film'in yeni dizisi Nöbet'in yeni tanıtım videosu geldi. Peki, Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet ne zaman başlayacak? Nöbet dizisi konusu ne? Nöbet dizisi oyuncuları kimler? Necati Şaşmaz kimdir?

19 Şubat 2019 Salı 03:43

Türkiye'de bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Necati Şaşmaz'ın sahibi olduğu Pana Film'in yeni dizisi Nöbet'in yeni tanıtım videosu geldi. Peki, Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet ne zaman başlayacak? Nöbet dizisi konusu ne? Nöbet dizisi oyuncuları kimler? Necati Şaşmaz kimdir?

Nöbet dizisi ne zaman başlayacak?

Yayınlanan yeni tanıtımların ardından izleyiciler Nöbet dizisi ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aramaya başladı. Nöbet dizisinin henüz yayın tarihi netleşmedi.

Nöbet dizisi konusu | Nöbet dizisi oyuncuları

Hem yapımcılık hem de baş rol koltuğunda televizyon ekranlarının aranan simalarından Necati Şaşmaz’ın yeni dizi projesi Nöbet 7/24 oyuncu kadrosunda; Saygın Soysal, Tuncay Beyazıt, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, Yurdaer Okur, Kaan Sevi ve İbrahim Kendirci gibi güçlü oyuncuların yer aldığının açıklaması yapıldı.

Tüm bunların yanı sıra Nöbet 7/24 oyuncu kadrosuna sürpriz bir isim de transfer edildi. Usta sanatçı Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay'ın Jandarma Üsteğmen Oğuz Berhudar rolünü üstleneceğinin bilgisine ulaşıldı. Gökhan Gencebay, 20’li yaşların sonunda İzmirli çapkın bir jandarma üsteğmen karakteriyle seyircisini ağırlayacak.

Necati Şaşmaz kimdir?

Zaza kökenli olan Muhammed Necati Şaşmaz, Abdulkadir - Sahil Şaşmaz çiftinin oğludur. Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, eğitimini tamamladı, ABD'de 6 sene kalan Şaşmaz, 2001 yılında bir süreliğine ailesini ziyarete geldiği sırada geri dönüş uçak biletini 11 Eylül 2001 tarihine aldı. Amerika'da yaşanan saldırılar sebebiyle uçağı Amerika'ya varamadan geri dönen Şaşmaz, sonradan ailesinin çekinceleri ve ısrarı üzerine Amerika'ya dönmekten vazgeçti. Hayatına Türkiye'de devam etme kararı alan Necati Şaşmaz, Ankara'da sigorta acentesi açtı. Çok geçmeden Osman Sınav'la bir iş görüşmesine oturdu. Kendisine bir yapımın senaryo ekibinde yer alması teklifi geleceğini beklentisi ile görüşmeye gitti. Osman Sınav'ın "Bir dizi düşünüyoruz, seni de başrolde düşünüyorum" sözlerine düşünmek istediğini söyleyen Şaşmaz, bir ay sonra teklifi kabul etti.
 
Hayatını tamamen değiştirdiğini söylediği Kurtlar Vadisi projesine böyle başlayan Necati Şaşmaz, özel hayatının kalmadığını, "Beni sadece Ankara'da ismimle çağırıyorlar, İstanbul'da herkes Polat diyor." sözleri ile dile getirdi. Amerika'da kaldığı dönemde yeşil kart sahibi olan Şaşmaz, bedelli askerlikten yararlanarak, askerliğini 28 gün yaptı. Raci Şaşmaz(Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi) ve Zübeyr Şaşmaz adında iki kardeşi vardır.
 
2013 Taksim Gezi Parkı protestoları için çözüm arayışına giren hükümet, sanatçıların da aralarında bulunduğu bir heyet kabul etmiş, Şaşmaz da bu heyet içerisinde Hasan Kaçan, Hülya Avşar gibi isimler ile birlikte yer almıştır. Toplantı sonrası yaptığı basın açıklaması sosyal medya Twitter'da bazı kesimin tepkisini toplamıştır.
 
Kendisi, Pana Holding ve Pana Film yapımları hakkındaki iddialara Kurtlar Vadisi İnternet Sitesi ve Yazete adlı haber sitesi aracılığıyla cevap vermektedir.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 03:44
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