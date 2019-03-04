Nöbet dizisi 2. yeni bölüm fragmanı izle | Nöbet 1. bölümde neler yaşandı?

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet dün ilk bölümüyle ekranlara geldi. İzleyiciden olumlu geri dönüş alan dizinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında Pazar akşamı yayınlanmaya başlayan Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet'in 2. yeni bölüm fragmanı dizinin takipçileri tarafından sorgulanıyor. Peki, Nöbet 1. bölümde neler oldu?

Nöbet 1. bölümde neler yaşandı?

Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orhan Korkut, teröristlerle yaşanan sıcak çatışmada askerini korumak için kendi canını feda ederek, şehit düşer. Onun yerine gelen Binbaşı Barış, evlatlarının başını öne eğmemeye ve Orhan Yüzbaşı'yı şehit eden hainleri bulmaya yemin etmiştir.

Jandarma Özel Harekat timinin komutanı Jandarma Yüzbaşı Yiğit Alkan ise dağlarda Orhan Yüzbaşı'nın şehit olduğu saldırının da arkasında olan Jiyan kod adlı teröristin peşindedir. Devre arkadaşı ve yakın dostunu öldüren teröristi bulmaya o da yeminlidir. Bu iki gözüpek asker, Hatay'da huzursuzluk çıkarmak isteyenlere karşı birlikte mücadele edeceklerdir.

Barış Binbaşı daha bölgeye adım atar atmaz, bölgenin zenginlerinden Ziya Cevran huzursuzluk çıkarmıştır. Ziya Cevran ve oğlu Ferit'in daha birçok sorun çıkaracağı ve kontrol altında tutulmaları gerektiği aşikardır.

Nöbet dizisi konusu nedir?

Dev prodüksiyonu, güçlü oyuncu kadrosu, etkileyici hikayesi ve adından söz ettiren tanıtımlarıyla izleyicileriyle buluşmaya gün sayan dizinin başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

Her Türk evladı asker doğar. Bazıları hem asker, hem kahraman… Bu milletin, bu ülkenin bekası için gece gündüz çalışırlar. Yeri gelir ölüme bile kafa tutarlar. Biz onlara “Kahraman” deriz. Onlar bize haykırarak cevap verir: Vatan sağ olsun!

Nöbet dizisi nerede çekiliyor?

Nöbet dizisi Antalka'da kurulan platoda çekiliyor. Pana Film imzalı 'Nöbet'in çekimleri için tüm oyuncular Antalya'ya yerleşti. Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da büyük heyecan yaratan dizisinin yapımcısı Necati Şaşmaz da Antalya'da ekibini yalnız bırakmıyor.

Nöbet dizisi oyuncu kadrosu

Gökhan Erkut'un yönetmenliğini yaptığı 'Nöbet'te başrolleri Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık, İbrahim Kendirci, Murat Kılıç, Burak Sarımola, Gökhan Gencebay, Tuncay Beyazıt, Kaan Sevi, Sultan Elif Taş, Nevzat Yılmaz, Salih Bayraktar, Yılmaz Meydaneri paylaşıyor.

Nöbet dizisi için özel eğitim aldılar

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hatay Elmalı’da teröristlere karşı verdiği amansız mücadeleyi konu alan dizinin bir sahnesi için Saygın Soysal kaya tırmanışı yaptı. Çekimler öncesinde uzun süre eğitim alan Soysal’ın tırmanışı objektiflere böyle yansıdı. Saygın Soysal, Jandarma Özel Harekat Timi’nde Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ı canlandırıyor.