Nöbet 5. yeni bölüm fragmanı izle | Nöbet 4. bölümde neler oldu?

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet, dün akşam 4. yeni bölümüyle ekrana geldi. Nöbet'in 4. Bölümünde; Zilfo'nun yardımı ile Elmalı'da ikinci bir patlama gerçekleşiyor. Nizamoğlu, gerilim hattına giderken patlamada yaralanıyor. Ambulansa bindirilip götürülüyor. Barış Kalender buna engel olamadığı için çok sinirleniyor.

Nöbet son bölümde neler yaşandı?

Binbaşı Barış Kalender, teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Remzi Duran'ın ailesine bu acı haberi vermek için yola çıkar. Duygu dolu bu anlarda Barış Binbaşı avuçlarında tuttuğu asil Türk bayrağıyla kapıyı çalar.

Elmalı'da ortalık karışıyor

Hatay'da ise ortalık iyice karışır. Postacı Namık'a acımasızca saldıran Ferit Cevran'ı Jandarma gözaltına alır. Bu olay Binbaşı Barış ve Ziya Cevran'ı tekrar burun buruna getirir. İmkânsız görünen Namık ve Selvi aşkı nasıl sonuçlanacak?

Yiğit evliliğini kurtarabilecek mi?

Uzun süredir ensesinde olduğu Jiyan'ı ortadan kaldıran Yüzbaşı Yiğit, evliliğini kurtarabilecek mi? Zeynep Alkan'ın özlem dolu gözyaşları izleyicilere duygulu anlar yaşatacak.

Jennifer bilgi toplamaya devam ediyor

Hatay'a gelen Jennifer ise, bölgeden bilgi toplamaya ve bölge halkıyla tanışmaya devam ediyor. Tüm misafirperverliğiyle arkeolog sandıkları bir yabancıya kucak açan Elmalı halkı, Jennifer'ın hain planlarından bihaber. O ise hedefine adım adım yaklaşmakta. Ziya Cevran'ın ardından şimdi de bölgenin terör örgütü temsilcisi Zilfo ile görüşüyor! Jennifer'ın Jandarma karakolu üzerine kurduğu büyük plan gerçekleşecek mi?