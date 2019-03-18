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Nöbet 4. yeni bölüm fragmanı izle | Nöbet 3. bölümde neler oldu?

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet yeni bölümüyle ekranlara geldi. Hatay Elmalı'da geçen dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Nöbet 3. bölümde neler yaşandı?

18 Mart 2019 Pazartesi 14:31

Necati Şaşmaz'ın yeni dizisi Nöbet yeni bölümüyle ekranlara geldi. Hatay Elmalı'da geçen dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, Nöbet 3. bölümde neler yaşandı?

Nöbet 3. bölümde neler yaşandı?

Yiğit Yüzbaşı, eşinin de aralarında bulunduğu rehineleri kurtaramadığı her saniye çaresizlikten kıvranıyor. Ama o bir asker ve Barış Binbaşı'nın emirlerine uymak ve biraz daha beklemek zorundadır.

Zeynep Öğretmen'i kaçıran teröristler bu kozun ne kadar değerli olduğunu biliyor ve hain planlar kurmaya devam ediyorlar. Yiğit Yüzbaşı, eşini ve diğer masum rehineleri Jiyan'ın ve adamlarının elinden sağ salim kurtarabilecek mi?

Binbaşı Barış, Elmalı'da çok kritik bir süreci yönettiği sırada eşinden, onu altüst edecek bir haber alır. Şimdi onun için çok zor bir karar verme zamanıdır çünkü biricik evladı Alper'in ona ihtiyacı vardır.

Elmalı'ya yabancı bir misafir gelir. Fakat Arkeolog Jennifer'in Elmalı toprakları altına gömülmüş tarihle çok da bir ilgisi yoktur. Onun asıl ilgilendiği Elmalı topraklarının sınırlarıdır. O yüzden de ilk temasa geçeceği kişi Ziya Cevran'dır.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 14:31
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