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Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Nobel Tıp Ödülü, bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
Nobel Tıp Ödülü sahibini buldu

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2018 Nobel Tıp Ödülü'nün bu yıl kanser alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo'ya verildiği belirtildi.

Açıklamada, bilim insanlarının 'negatif bağışıklık düzenlemelerini önleyen kanser tedavi yöntemini keşfettikleri için' ödüle layık görüldüğü ifade edildi: "2018 Nobel Ödülü sahiplerinin yaptığı keşiflere kadar kanser tedavisi konusunda sınırlı bir klinik gelişme kaydedilmişti. Bağışıklık kontrol noktası olarak adlandırılan terapi yöntemi kanser tedavisinde çığır açarak kansere olan bakışımızı biçimimizi kökten değiştirdi."

Her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine yol açan kanserin, insanlığın en büyük sorunlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Bu yılın Nobel Tıp Ödülü'nün kazananları bağışıklık sistemimizin kanserli hücrelerle savaşma kabiliyetini uyararak kanser tedavisinde yepyeni bir ilke ortaya koydu" değerlendirmesinde bulunuldu.

Tasuku Honjo kimdir?

1942 yılında Japonya'nın Kyoto şehrinde doğan Tasuku Honjo, 1992'de bağışılık hücrelerinde PD-1 adını verdiği bir proteinin bir tür fren işlevi gördüğünü keşfetti. Söz konusu keşifte hareketle ilgili proteini bastırarak bağışık hücrelerini kanserli hücrelere karşı harekete geçirmeye yönelik terapiler geliştirildi.

James P. Allıson kimdir?

1948 yılında ABD'nin Houston şehrinde doğan James P. Allison ise bağışıklık hücrelerinin çalışmasına ket vuran CTLA-4 adlı bir başka proteinin varlığını keşfederek, bağışıklık sistemini kanser hücreleriyle savaşmaya teşvik edecek terapi yöntemleri geliştirilmesinin yolunu açtı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 14:33
  1. Tasuku Honjo
  2. James P. Allison
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  4. kanser

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