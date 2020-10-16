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Aktüel Nobel ödüllü WFP Direktörü Beasley, milyarderlere seslendi:
Aktüel

Nobel ödüllü WFP Direktörü Beasley, milyarderlere seslendi:

"Milyarderlerin insanlığa yardımlarını artırmasına ihtiyacımız var. Trilyon dolarları olan milyarderler, umursuyor gibi davranmayın, umursayın"

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:56:03 -
Nobel ödüllü WFP Direktörü Beasley, milyarderlere seslendi:

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, insanlığın 2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük felaketlerden biriyle karşı karşıya olduğunu belirterek, milyarderlere açlıkla mücadelede milyonlarca hayatı kurtarmak için yardımlarını artırmaları çağrısında bulundu.

Beasley, başında olduğu WFP'nin Nobel Barış Ödülü'nü kazanmasının ardından düzenlediği basın toplantısında milyarderlere seslendi.

Dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karşısında benzeri görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğuna ve sadece ABD'de 3 ya da 4 milyarderin mal varlığının toplamının trilyonu geçtiğine dikkati çeken Beasley, "Verileri kurumsal kar için manipüle eden teknoloji devleri, neden bu verilen bir kısmını hayat kurtarmak için kullanmıyor." dedi.

Beasley, "Şu an milyarderlere sesleniyorum. Lütfen yardım edin, insanlığın bu yardıma ihtiyacı var, bu tek seferlik bir talep. Dünya bir dönüm noktasında ve milyarderlerin insanlığa yardımlarını artırmasına ihtiyacımız var. Trilyon dolarları olan milyarderler, umursuyor gibi davranmayın, umursayın." diye konuştu.

Bazı milyarderlerin salgın döneminde sadece 4 ayda trilyon dolar kazandığına işaret eden Beasley, "Trilyon istemiyorum, insanlığın 2. Dünya Savaşı'ndan beri karşı karşıya olduğu en büyük felaketlerden biri karşısında milyonlarca insani kurtarmak için bir birkaç milyar dolara ihtiyacımız var." dedi.

WFP'ye göre, bu yıl 265 milyon kişinin salgın nedeniyle açlık riskiyle karşı karşıya kalma riski bulunuyor, savaş bölgelerindeki milyonlarca kişi her geçen gün kıtlığın eşiğine sürükleniyor ve kronik açlık çekiyor.

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