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Gündem Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı
Gündem

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 19:14:00 -
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar Türkiye’ye gelmişti: O görüşmenin sırrı ortaya çıktı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı kutlamak için Almanya’dan Türkiye’ye geldi. Aziz Sancar, Türkiye ziyaretinde ayrıca kendiyle ilgili önemli bir görüşmede yaptı. Bu görüşmenin ayrıntısını Odatv öğrendi.

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın yemin törenine katılmak için Türkiye’ye geldi.

3 Haziran’daki törene katılan Aziz Sancar, ardından da Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sancar'ın Mardin Savur’da doğduğu evi müzeye çevirmek için çalışma başlattı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy da proje kapsamında fikir ve görüşlerini alarak yol haritasının belirlemek için Aziz Sancar ile görüştü.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Mardin’deki evin, “Aziz Sancar Anı Evi ve Müzesi” adıyla dönüştürüleceği öğrenildi.

Projenin hali hazırda başladığı, çalışmalara yön vermek için Bakan Mehmet Nuri Ersoy, ünlü Profesör Aziz Sancar’ın fikirlerini aldı.

Bir araya gelen Bakan Ersoy ve Profesör Sancar görüşmeden sonra Ankara’da birlikte yemek yediler.

 

Yemekten sonra Almanya’ya dönmek üzere İstanbul üzerinden aktarmayla gidecek olan Aziz Sancar’a Bakan Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. 

Bakan Ersoy, birlikte yemek yedikleri Sancar'ı buluşma sonrası İstanbul'dan Almanya'ya uğurladı.

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