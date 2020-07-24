Nobel devşirmesi Orhan Pamuk'tan Ayasofya hazımsızlığı

86 yıllık hasret son buldu, Ayasofya Camii'nde bugün ilk namaz kılınıyor.

Ayasofya hazımsızlığını dışa vuran Nobel devşirmesi Orhan Pamuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Atatürk Ayasofya'yı müzeye dönüştürmüştü. Bunu niye yaptı? Modern dünyaya, özellikle de Batı dünyasına Rum Ortodoks mimarisinin bu başyapıtını müzeye çevirerek 'Biz Türkler laikiz. Fransız laiklik anlayışını benimseyerek büyük Avrupa kültür ve medeniyetinin bir parçası olmak istiyoruz' demek istedi. Aldığı karar buydu. Şimdi bunu geriye çeviriyorlar." dedi.

‘Kemal Atatürk'ün laikliğine artık saygı duymuyoruz’

Pamuk, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılmasıyla ilgili, "Kemal Atatürk'ün laikliğine artık saygı duymuyoruz' demek anlamına geliyor. Dünyanın geri kalanına Batı'dan memnun olmadıklarını söylüyorlar. Bu, benim hoşlandığım bir mesaj değil. Buna eleştirel yaklaşıyorum. Ancak muhalefetin de buna karşı çıkmaması beni şaşırtıyor. Niye karşı çıkmıyorlar? Çünkü bunun çok popüler bir karar olduğunu düşünüyorlar. Maalesef bu, Türk halkının benimsediği popüler bir karar. Ayasofya'nın kaderini Türk halkının belirlemesi gerek. Ama ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım ve milyonlarca laik vatandaş gibi ben de buna karşıyım. Ama maalesef sesimiz duyulmuyor." dedi.