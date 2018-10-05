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Nobel Barış Ödülü sahipleri belli oldu

Nobel Barış Ödülü'ne, Denis Mukwege ve Nadia Murad layık görüldü.

05 Ekim 2018 Cuma 12:09
Nobel Barış Ödülü sahipleri belli oldu

Nobel Barış Ödülü'nün 2018 yılı sahipleri Kongolu doktor Denis Mukwege ve insan hakları savunucusu Nadia Murad oldu.

Kongolu doktor Denis Mukwege, yaşamını, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki cinsel şiddet kurbanlarına yardıma adamasıyla tanınıyor. Mukwege ve ekibi, cinsel şiddet mağduru olan binlerce hastayı tedavi ediyor.

2018 Nobel Barış Ödülü'nün alan diğer isim Nadia Murad, kendisine ve başkalarına karşı işlenmiş suçlara karşı mücadele etmekle ve bu konuları dile getirmekle bilinen bir isim.

Nobel Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ödülün sahiplerinin kişisel güvenliklerini tehlikeye atarak savaş suçları ve kurbanların adalet bulması için mücadele yürüttüklerine vurgu yapıldı.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 12:09
  1. Nobel Barış Ödülü
  2. Denis Mukwege
  3. Nadia Murad

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