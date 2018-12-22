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Nizip'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

22 Aralık 2018 Cumartesi 18:00
Nizip'te uyuşturucu tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 

Edinilen bilgiye göre Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçede bulunan Namık Kemal Mahallesi'nde M.K.'ye ait bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda ev sahibi M.K'nin yanı sıra evde bulunan M.C. ve M.B. isimli şahıslar gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise paketler halinde eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği tahmin edilen 600 TL para ele geçirildi 

Sorgusunun ardından adli makamlara gönderilen şahıslardan M.K tutuklanarak, cezaevine gönderilirken, diğer iki şahsın ise serbest bırakıldığı öğrenildi. 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 18:00
  1. Gaziantep
  2. Nizip
  3. uyuşturucu operasyonu

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