  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Nizip’te maske dağıtıldı

.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 17:39:16 -
Nizip’te maske dağıtıldı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde protokol trafik haftası nedeniyle durdukları araçların sürücülerini emniyet kemeri ile ilgili uyarılarda bulunarak, sürücülere maske dağıttıb


Gaziantep’in Nizip ilçesinde ’2-8 Mayıs Trafik Haftası’ etkinlikleri kapsamında sürücülere yönelik denetim ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Çalışmalar kapsamında Nizip Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ve Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Diki ilçe merkezinde araç sürücülerini durdurup bilgilendirmede bulundu.


Protokol üyeleri, özellikle 15 Temmuz Meydanı’nda araçları durdurarak trafik haftası dolaysıyla emniyet kemerinin takılmasının önemi hakkında bilgi verip, maskesi olmayan sürücülere maske dağıtımı yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı