Niziplioğlu’ndan 100 milyon dolarlık yatırım

N​iziplioğlu Holding, 100 milyon dolar yatırımla İstanbul-Mecidiyeköy ve Kapadokya’da iki otel daha hizmete sunacak. Holding, Pamukkale ve Efes’te de otel açmayı planlıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Niziplioğlu, yatırımları tek tek hayata geçireceklerini kaydederek, “Mecidiyeköy’deki otelimiz 2019 Haziran ayında, Kapadokya’daki otelimiz de 2020 yılında faaliyete başlayacak. Şu anda 350 olan yatak kapasitemiz bu tesislerle bine ulaşacak” dedi. Niziplioğlu, Pamukkale ve Efes yatırımları için arsa arayışlarının sürdüğünü de söyledi.